Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» ежегодно отмечает выдающиеся научные исследования и разработки в сфере энергетики в контексте решения экологических задач.
Прямая трансляция саммита «Глобальная энергия» 2018 из Италии
Прямая трансляция саммита «Глобальная энергия» 2018 из Италии
В ежегодной церемонии вручения премии «Глобальная энергия» участвуют прошлогодние победители, международное жюри по отбору кандидатов, политики и эксперты в области энергетических технологий из восьми стран. В 2018 году основной темой мероприятия станет «Моделирование энергетического баланса в будущем цифровом мире».
На нашем сайте вы сможете следить за ходом энергетического саммита в Италии, который состоится 18 апреля, начиная с 10:30 МСК.
На этот раз, энергетический саммит пройдёт уже в 7-й раз. Он проходит в Центре энергетики в г. Турин, Италия. На повестке дня саммита следующие темы:
- Переход от ископаемых источников энергии к безуглеродным.
- Парижское соглашение по климату: как достичь поставленной цели
- Кросс-секторные технологии (sector coupling).
- Влияние цифровизации на энергетический сектор: мировой спрос на нефть, транспорт, «умные города».
- Угрозы сети: кибербезопасность