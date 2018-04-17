"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио"

Игра, прошедшая в понедельник в Окленде, завершилась победой "Уорриорз" со счетом 116:101 (23:25, 24:28, 33:22, 36:26). С начала встречи "Спёрс" показывали довольно уверенную игру, в результате чего первая половина матча осталась за ними. Но в третьей четверти "Уорриорз" сумели переломить ход встречи и не отпускали свое преимущество до конца.

В составе "Голден Стэйт" на паркете выделялись Кевин Дюрэнт, который отметился 32 очками, 6 подборами и 6 передачами, а также Клэй Томпсон, заработавший 31 очко и сделавший 5 результативных передач. У "Сан-Антонио" дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов сделал Ламаркус Олдридж. Еще 21 очко принес "Спёрс" Пэтти Миллс.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Голден Стэйт". Третью игру соперники проведут 19 апреля в Сан-Антонио.