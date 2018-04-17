Кремль не считает нужным реагировать на очередные обвинения со стороны США и Великобритании в адрес якобы готовящихся хакерских атак из России, поскольку эти заявления не подкреплены хоть какими-то доказательствами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выдвинутые британскими СМИ предположения.
Кремль не реагирует
Кремль не реагирует
"Мы не знаем, на чем основываются очередные обвинения. Как правило, они с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-либо аргументации", - пояснил Песков.
Накануне Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, ФБР и Министерство национальной безопасности США предупредили о глобальной кампании неких российских хакеров, которые стремятся завладеть важным интернет-оборудованием. А в британской прессе появились статьи о возможных кибератаках на аэропорты, железные дороги, больницы, электростанции и банки. Как утверждают газеты, именно такой способ возмездия, вероятно, может выбрать Москва в ответ на авиаудары коалиции в Сирии.