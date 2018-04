Коллеги убитой журналистки Каруаны Галиции завершат её расследования

Международный Проект по расследованию коррупции и организованной преступности приступает к публикации статей, которые начала готовить убитая мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция. Её работу продолжили десятки представителей крупнейших СМИ, в том числе Süddeutsche Zeitung, The Guardian и The New York Times.

Участники проекта проанализировали более 750 тысяч документов, чтобы завершить расследования о коррупции и международной сети, занимающейся отмыванием денег. Начало публикаций приурочено к серии акций в память о Каруане Галиции . Спустя полгода после убийства в шести городах Европы прошли демонстрации с требованием правосудия.