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Мальта

Коллеги убитой журналистки Каруаны Галиции завершат её расследования

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Коллеги убитой журналистки Каруаны Галиции завершат её расследования

Коллеги убитой журналистки Каруаны Галиции завершат её расследования
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Reuters
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Международный Проект по расследованию коррупции и организованной преступности приступает к публикации статей, которые начала готовить убитая мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция. Её работу продолжили десятки представителей крупнейших СМИ, в том числе Süddeutsche Zeitung, The Guardian и The New York Times.

Участники проекта проанализировали более 750 тысяч документов, чтобы завершить расследования о коррупции и международной сети, занимающейся отмыванием денег. Начало публикаций приурочено к серии акций в память о Каруане Галиции . Спустя полгода после убийства в шести городах Европы прошли демонстрации с требованием правосудия.

На акции в Лондоне сын журналистки Мэттью Каруана Галиция объяснил в интервью «Франс-Пресс», что речь идёт не только о наказании убийц, но и о преследовании фигурантов резонансных расследований его матери. Это, в частности, высокопоставленные чиновники, которые, по данным Каруаны Галиции, выводили деньги в панамские офшоры.