Оправданная Рыбка

Суд города Паттайя оправдал семерых фигурантов дела о нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, включая скандально известных Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, также известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Я хочу передать привет Олегу Дерипаске и сказать, что мы были неправы. Это не российское правительство пытается нас "закрыть", это американцы

"Суд прошел отлично, нас оправдали. Но есть второй суд, который, похоже, организовала американская сторона. Скорее всего, потому что они очень хотят скрыть информацию. Подумайте, кто это может сделать? Кто может хотеть скрыть информацию?", - заявил Александр Кириллов ("Алекс Лесли").

"Я хочу передать привет Олегу Дерипаске и сказать, что мы были неправы. Это не российское правительство пытается нас "закрыть", это американцы", - заявила Анастасия Вашукевич ("Настя Рыбка").

Вина обвиняемых не была доказана, но они останутся под стражей, так как проходят фигурантами еще по одному делу.

Настя Рыбка стала известна после расследования Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере РФ Сергее Приходько.

Одной из тем расследования стали возможные связи Дерипаски с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и вмешательство России в выборы в США.

"Они забрали у меня компьютер и телефон. Я имею это все у себя в телефоне и на компьютере. Не беспокойтесь, это [есть] у многих людей. Это надежно спрятано. И, если я захочу, чтобы это вышло наружу - это выйдет", - добавила модель.

Десять иностранцев - преимущественно россияне и белорусы - были взяты под стражу в конце февраля за проведение в Паттайе нелегального секс-тренинга.