Поймай, если сможешь: Роскомнадзору не удаётся заблокировать Telegram

Российские власти заблокировали около пяти миллионов интернет-адресов в безуспешных попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Действия Роскомнадзора обернулись сбоями в работе целого ряда ресурсов. Возникли проблемы у онлайн-игр, электронных магазинов и мессенджера Viber. В списках пострадавших упоминают инвестиционные платформы, платёжные системы и школу английского языка. Как сообщает портал vc.ru, есть уже первые заявления о намерении судиться с Роскомнадзором — жалобу готовит курьерская служба «Птичка».

В середине дня во вторник, после блокировки 15 миллионов адресов, перестал открываться сайт самого Роскомнадзора. Связано ли это с борьбой с «Телеграмом», не уточняется.