Инспекторы ОЗХО прибыли в Думу

Эксперты Организации по запрещению химического оружия во вторник приступили к работе в сирийском городе Дума. Они прибыли спустя полторы недели после того, как появились сообщения о том, что здесь было применено химическое оружие. Им предстоит обследовать место предполагаемой химатаки.

Ральф Трапп, консультант по международному разоружению, объяснил, в чём заключается работа специалистов: «Мы пытаемся брать пробы окружающей среды в районе, где было применено химическое оружие. Берём, например, образцы щебня – зависит от места, где это произошло... Мы также пытаемся найти использованное оружие, остатки снарядов, исследовать их. Кроме того, можно провести анализ биологического материала пострадавших, а также произвести вскрытие тел погибших – здесь, как сообщалось, были погибшие».

Между тем, в Москве заявляют, что в действительности «химическая атака в Думе» – инсценировка и провокация, и считают неправомерными ракетные удары по Сирии, нанесённые под этим предлогом коалицией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по этому поводу: «Мы теряем, по сути, последние остатки доверия нашим западным друзьям, которые предпочитают действовать на основе очень странной логики, по которой доказательство заключается в наказании. Они сперва наказывают Сирию за события в Думе, а затем ждут прибытия экспертов ОЗХО и результатов их инспекции».

На Западе уже успели прозвучать обвинения в адрес России и Сирии, препятствующих, как утверждалось, работе ОЗХО в Думе. В российском МИДе ответили, что в таком случае инспекторы сами бы выступили с подобным заявлением, а задержка в начале их работы была связана лишь с угрозой их жизни со стороны остающихся в городе боевиков.