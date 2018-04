Польша: ставка на чистую мобильность

…. Путешествие по Польше продолжается: очередная остановка – город Люблин. Именно здесь разместилось крупное и известное производство автобусов. Группа Solaris начинала бизнес в здании бывшей оружейной фабрики с тремя десятками рабочих. Сегодня в концерне – 2,5 тысячи сотрудников, которые в текущем году обещают вывести на рынок полторы тысячи автобусов. Рекорд для фирмы, обеспечивающий 10% европейского рынка электрoбусов.

Матиаш Фигажевски, директор по развитию, Solaris: “Мы представили свой первый электрический автобус в 2011 году. И тогда вызвали смех у наших конкурентов. В ближайшие 3-4 года мы надеемся расширить производство и получить 30% европейского рынка. Самый высокий спрос на электробусы поступает из европейских стран. Сегодня мы осуществляем поставки по всей Польше, а еще в Германию, Бельгию, Испанию, Францию и Норвегию….За пределами Европы мы продаем электробусы в ОАЭ) и в турецкий Измир. Среди наших заказчиков – также Израиль”.

Мы возвращаемся в в Варшаву, чтобы подробнее поговорить о перспективах развития “чистого” транспорта. Наш эксперт – Криштоф Сегнер, вице-президент Польского агентства по инвестициям и торговле, которое патронирует миллиардные вложения в науку и исследования, в том числе и в сфере мобильности: “Мы помогаем компаниям наилучшим образом обосноваться в Польше, знакомим их с разными схемами и возможностями – в сфере налогообложения, к примеру, финансовых грантов. И все это – для того, чтобы сформировать устойчивый рынок электрического транспорта”.

Как известно, группа LG размещает свой крупнейший европейский завод аккумуляторов для электромобилей именно в Польше. Что это значит для польского рынка?

Криштоф Сегнер: “Выход на польский рынок такого инвестора как LG – знаковое событие для национальной профильной отрасли. За этим инвестором, надеюсь, придут и другие. В настоящее время мы курируем 41 инвестиционный проект в польском автопроме, причем четверть предложений касаются развития электротранспорта”.

Эксперт отмечает, что его ведомство не забывает и о поддержке внтуренних инвесторов: “Мы развиваем наш инвестиционный сектор благодаря набору самых разнообразных мер. И мы помогаем польским компаниям активизировать исследования – в секторе новых видов батарей, аккумуляторов”.

У группы Solaris есть свой, домашний конкурент – компания Ursus. Она начинала с производства агротехники, а сегодня выпускает и автобусы. На очереди – электрjбусы, фирма активизирует исследования. В планах также – производство транспорта, работающего на “чистой энергии”, к примеру, на водородном топливе.

Криштоф Сегнер: “Мы помогаем нашим производителям повысить инвестиционную привлекательность, доводим до них государственные схемы, упрощающие, в том числе, выход на зарубежные рынки. К примеру, власти предлагают компаниям налоговые льготы при условии, что производство размещено в особой экономической зоне. А еще Польша – активный исполнитель европейских директив о продвижении “чистого” транспорта. Так, компании, производящие электромобили, и их покупатели смогут рассчитывать на льготы. Муниципальные власти получат право ограничивать доступ обычного транспорта в определенные районы, отдавая предпочтение электромобилям. В городских бюджетах также появится строка о закупке электробусов”.

Warsaw’s recent announcement to acquire 130 articulated electric buses seems to be just the beginning: The government set now the target of bringing 1,000 electric buses on #Poland’s roads until #2020 – https://t.co/GO8QcdaFCW #Warsaw #Solaris #BEV #ElectricBuses #eMobility