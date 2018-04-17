Хоакин Соролья - знаменитый испанский художник-летописец Прекрасной эпохи. В его творчестве угадывается и реализм, и свойственная импрессионизму лиричность. Но портреты кисти Сорольи говорят и о его интересе к моде. Ведь в них он запечатлел малейшие изменения в стиле одежды, драгоценностей и аксессуаров. Этому и посвящена выставка "Соролья и мода", открывшаяся сразу в двух мадридских музеях.

"Экспозицию организовали музеи Тиссена-Борнемисы и Хоакина Сорольи. Это анализ того, наcколько отображена мода в работах этого художника, а в особенности - в женских портретах периода с 1890 по 1920 годы", - объясняет куратор Элой Мартинес де ла Пера.