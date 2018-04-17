Исполком ОЗХО: Россия и Запад обменялись обвинениями

На заседании исполнительного комитета ОЗХО, состоявшимся в понедельник, представители США и Британии обвинили Россию в недопуске экспертов в сирийскую Думу, работа которых должна была начаться еще 14-го апреля.

Со своей стороны представитель Российской Федерации сообщил, что эти обвинения надуманы, а на самом деле опасения испытывают другие страны.