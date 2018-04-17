Исполком ОЗХО: Россия и Запад обменялись обвинениями

На заседании исполнительного комитета ОЗХО, состоявшимся в понедельник, представители США и Британии обвинили Россию в недопуске экспертов в сирийскую Думу, работа которых должна была начаться еще 14-го апреля.
Со своей стороны представитель Российской Федерации сообщил, что эти обвинения надуманы, а на самом деле опасения испытывают другие страны.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО, сформулировал это так: "А, может, они боятся, что эксперты, поработав на месте, опровергнут лживую версию, которая послужила основанием для ракетного удара США, Англии и Франции по беззащитной Сирии".
В тот же день Сергей Лавров заявил, что Россия "не манипулировала доказательствами на месте возможного использования химического оружия в Сирии", и что свидетельства возможной химатаки западные союзники брали либо из СМИ, либо из соцсетей.
Инспекция ОЗХО состояит из девяти экспертов, и, как сообщается, они должны начать работу в Думе, предполагаемом месте применения химоружия, находящемся под контролем правительственных сил Сирии, в среду.