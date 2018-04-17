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США

Вручены главные журналистские награды США

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Вручены главные журналистские награды США

Вручены главные журналистские награды США
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В этом году лауреатами Пулитцеровской премии, которая вручается в США журналистам, стали газета "Нью-Йорк Таймс" и ежемесячник "Нью-Йоркер". Их публикации были признаны лучшими в номинации "Расследование".

Именно эти материалы привели к тому, что на карьере голливудского продюсера Харви Вайнштейна был поставлен крест.

"Нью-Йорк Таймс" также удостоилась Пулитцеровской премии за статьи о российском вмешательстве в американские выборы.

Двукратным обладателем премии Пулитцера стало и информационное агентство Reuters.

Работа его репортеров была отмечена за публикации о кризисе беженцев-рохинджа в Мьянме, и за те, что рассказывали, как на Филиппинах бесчинствует полиция, пытаясь насилием бороться с распространением наркотиков.

Пулитцеровская премия, которая существует более ста лет, считается наиболее престижной наградой тем, кто рассказывает обществу, граду и миру о том, что происходит на планете.

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