В этом году лауреатами Пулитцеровской премии, которая вручается в США журналистам, стали газета "Нью-Йорк Таймс" и ежемесячник "Нью-Йоркер". Их публикации были признаны лучшими в номинации "Расследование".
Вручены главные журналистские награды США
Вручены главные журналистские награды США
Именно эти материалы привели к тому, что на карьере голливудского продюсера Харви Вайнштейна был поставлен крест.
"Нью-Йорк Таймс" также удостоилась Пулитцеровской премии за статьи о российском вмешательстве в американские выборы.
Двукратным обладателем премии Пулитцера стало и информационное агентство Reuters.
Работа его репортеров была отмечена за публикации о кризисе беженцев-рохинджа в Мьянме, и за те, что рассказывали, как на Филиппинах бесчинствует полиция, пытаясь насилием бороться с распространением наркотиков.
Пулитцеровская премия, которая существует более ста лет, считается наиболее престижной наградой тем, кто рассказывает обществу, граду и миру о том, что происходит на планете.