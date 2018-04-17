Европейский суд вынес решение о неправомерности вырубки деревьев в Беловежской пуще Польшей. По мнению судебной палаты, страна этими действиями нарушила ряд европейских норм и законов. Вердикт был оглашен в Люксембурге во вторник.
Польша рубила лес незаконно
Польша рубила лес незаконно
Это судебное решение не влечет за собой ни финансовых санкций, ни штрафов. Польша еще ранее прекратила в Беловежской пуще работу тяжелой техники и уже заявила, что это судебное решение будет исполнять. Вердикт Европейского суда поставил точку в споре, который вели ЕС и официальная Варшава.