Сирийские объекты ВВС были атакованы с воздуха в ночь на вторник.
Новые удары по Сирии
Новые удары по Сирии
Удар был нанесен, в частности, по авиабазе Шайрат. Сирийские СМИ сообщают, что целью также могли могли быть и вооруженные подразделения шиитов "Хезболлах", находящиеся в этом районе.
Очевидцы рассказывают, что в долине Бекаа с сирийской стороны были слышны сильные взрывы. Был обстрелян ракетами и аэродром Думейр, расположенный к северу от Дамаска. Имеются сообщения, что системы ПВО сумели отразить эту атаку.
Сирийские СМИ также утверждают, что Израиль усилил свое военное присутствие в этом районе, перебросив дополнительные воинские подразделения. Со своей стороны пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что "не располагает информацией об ударах в Сирии".