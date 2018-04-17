"Акустическая атака" на дипломатов Канады

Утверждается, что почти три десятка человек пострадали из-за неизвестного звукового воздействия, которому подверглись сотрудники дипмиссии и их родственники. В коммюнике ведомства говорится, что дипломаты и члены их семей испытывают головные боли и головокружения уже после возвращения в Канаду. Было проведено медицинское обследование, врачи оказались бессильны, и установить причину расстройства здоровья не смогли.

Это не первый казус такого рода. Похожее предполагаемое звуковое воздействие на дипмиссию датируется декабрем прошлого года. Тогда пострадавшие говорили, что после внезапных звуковых атак у них шла из носа кровь, они испытывали головные боли и головокружение.

Официальная Гавана категорически отвергла возможную причастность к этим инцидентам.