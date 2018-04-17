"И последняя, но не менее важная категория - музыкальная. Премия присуждается альбому "Damn." Кендрика Ламара - виртуозной коллекции песен, которые объединены народной аутентичностью и ритмичной динамикой, с впечатляющими зарисовками о трудностях жизни современного афроамериканца", - так представитель оргкомитета "Пулитцера" Дана Кенеди объявила лауреата нынешнего года в категории "музыка".
Рэпер Кендрик Ламар получил "Пулитцера"
Рэпер Кендрик Ламар получил "Пулитцера"
Впервые за всю историю Пулитцеровской премии её лауреатом становится хип-хоп исполнитель.
Кендрик Ламар получил награду за свой третий альбом "Damn.", который вышел в апреле прошлого года и в течение нескольких недель удерживал первую строчку чарта Billboard 200.
Сам 30-летний рэпер - обладатель множества музыкальных наград, в том числе Grammy и MTV Video Music Awards. До него "Пулитцера " вручали исключительно исполнителям джаза и классической музыки.