Исследователи из британского Портсмутского университета и Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США разработали фермент, способный переваривать некоторые наиболее распространенные виды пластика. Это открытие может предложить способ более быстрой переработки миллионов тонн пластиковых бутылок, которым сейчас на разложение в окружающей среде требуются сотни лет.
Ученые создали фермент, поедающий пластик
Ученые создали фермент, поедающий пластик
Ученые исследовали кристаллическую структуру ПЭТазы - недавно открытого фермента, который помогает японской бактерии Ideonella sakaiensis разрушать пластик. В ходе исследования они случайно создали даже более эффективный энзим. Сейчас авторы занимаются улучшением его свойств, чтобы вещество стало пригодным для использования в промышленных масштабах.