Биологи случайно придали сил "поедателю пластика"

Удача или закономерность упорного труда? Исследователи британского Портсмутского университета (Великобритания) и их американские коллеги создали мутантный фермент, который разлагает пластик быстрее, чем природный. Примечательно, что, по их словам, открытие было сделано случайно. О счастливом совпадении, которое поможет ускорить освобождение планеты от полимерного мусора, они рассказали на сайте Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии США.

А началось все с подробного изучения обнаруженной два года назад в Японии бактерии (Ideonella sakaiensis ), способной расправляться с пластиком за считанные дни. Бактерия поселилась на свалке, где благодаря специальному ферменту с огромной скоростью разрушала, казалось бы, не разлагаемые пакеты и бутылки.

Англо-американская команда поставила целью подробнее изучить его структуру. Для проверки одной из гипотез ученые внесли мутации в активный центр белка, рассчитывая снизить или даже полностью отключить его активность. Однако вместо этого обнаружили, что фермент заработал на 20% эффективнее.