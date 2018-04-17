Мир
"Я хочу передать привет Олегу Дерипаске и сказать, что мы были неправы. Это не российское правительство пытается нас "закрыть", это американцы"
Н. Рыбка
модель
"Российская кампания по дезинформации уже началась. Количество троллей из России увеличилось в 2000 раз за последние сутки. Мы продолжим сообщать о подобных фактах"
Дана Уайт
официальный представитель Пентагона
""Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой""
Кончита Вурст
певица
"С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром от осложнений после пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать."
Билл Роджин
менеджер Рональда Ли Эрмея
""Холодная война" вернулась, но прежних механизмов сдерживания эскалации уже нет""
Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН
"Россия запомнит этот день. Россия предпочла защищать чудовище, а не жизни сирийцев"
Никки Хейли
постпред США в ООН
"Мы не можем больше брать на веру итоги расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне"
Сергей Лавров
глава МИД России
""Россия потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой""
Владимир Чижов
Постпред России при ЕС
Путешествие по арктической тундре
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Массовые акции протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром не утихают уже пятый день.