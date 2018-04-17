Сирийские государственные СМИ опровергли информацию об атаке своих объектов ВВС в ночь на вторник. Они заявили, что "тревога была ложной". "В связи с ошибочным предупреждением о нарушении воздушного пространства в ночное время сработали сирены противовоздушной обороны", - сообщает агентство "Франс Пресс", ссылаясь на сирийское национальное информационное агентство САНА. По их данным, "атака на Сирию не проводилась".
Новых ударов по Сирии не было
Новых ударов по Сирии не было
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник сирийские объекты ВВС были атакованы с воздуха. Якобы удар был нанесен, в частности, по авиабазе Шайрат. По словам очевидцев, в долине Бекаа с сирийской стороны были слышны сильные взрывы. Сообщалось, что был обстрелян ракетами и аэродром Думейр, расположенный к северу от Дамаска. И, кроме того, что системы ПВО сумели отразить эту атаку.