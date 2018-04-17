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Сирия

Новых ударов по Сирии не было

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Новых ударов по Сирии не было

Новых ударов по Сирии не было
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Сирийские государственные СМИ опровергли информацию об атаке своих объектов ВВС в ночь на вторник. Они заявили, что "тревога была ложной". "В связи с ошибочным предупреждением о нарушении воздушного пространства в ночное время сработали сирены противовоздушной обороны", - сообщает агентство "Франс Пресс", ссылаясь на сирийское национальное информационное агентство САНА. По их данным, "атака на Сирию не проводилась".

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник сирийские объекты ВВС были атакованы с воздуха. Якобы удар был нанесен, в частности, по авиабазе Шайрат. По словам очевидцев, в долине Бекаа с сирийской стороны были слышны сильные взрывы. Сообщалось, что был обстрелян ракетами и аэродром Думейр, расположенный к северу от Дамаска. И, кроме того, что системы ПВО сумели отразить эту атаку.

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