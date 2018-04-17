Преемник команданте

С его именем связывают окончание эпохи Кастро, от него на Кубе ждут перемен. Мигель Диас-Канель - представитель нового - постреволюционного поколения кубинских лидеров.

Но своей политической карьерой он обязан династии, которая правила страной почти 60 лет. С подачи Рауля Кастро в 2013-ом Диас-Канель стал заместителем председателя Госсовета и потенциальным претендентом на высший пост.