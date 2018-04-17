Макрон против авторитаризма и национального эгоизма

Президент Франции призвал Евросоюз возобновить свою приверженность демократии и объединить свои усилия. Выступая в Европарламенте, Эммануэль Макрон предупредил Европу и весь мир об опасности "искушения авторитаризмом” и его столкновения с либерализмом.

«Своебразная европейская гражданская войны может вспыхнуть, если наши национальные эгоизмы покажутся нам более важными, чем то, что сплачивает нас перед лицом остального мира, - сказал французский лидер. - Когда в мире происходят великие потрясения и великие преобразования, нам нужен общий суверенитет. Только тогда мы сможем справиться с большой миграцией, угрозам планете, с экономических преобразованиями, социальными и экологическими проблемами, и получить правильные ответы».

Под авторитаризмом Макрон имел в виду тенденцию в Венгрии, что не понравилось некоторым восточноевропейцам. А британского консерватора Саеда Камаля возмутил призыв поступиться национальным суверенитетом:

“Вместо того, чтобы идти во сне, как вы сами выразились, в направлении вашей цели, нужно большими, жирными и подчеркнутыми буквами написать избирателям предупреждение: у стран ЕС будет всё меньше и меньше суверенитета по мере накопления суверенитета самим Евросоюзом, как вам хотелось бы видеть».

Освещавший речь Макрона в Страсбурге испанский журналист Энрике Сербето посчитал наивным желание президента преобразовать европейскую партийную систему путем создания таких движений, как «Вперёд Республика!», обеспечившую его победу на выборах.

«Я думаю, он понял, что в одиночку, даже без Германии, он не сможет осуществить свои прожекты, потому что главная в Европарламенте Народная партия относится к ним с подозрением».

Зная об ослаблении позиций канцлера Ангелы Меркель, и самоустранении британского премьера Терезы Мэй, евродепутаты приветствовали в лице Макрона неформального европейского лидера.