Французские студенты - за Макрона и Европу

Президент Франции огласил в Страсбурге свое видение будущего Европы. 40-летний Эммануэль Макрон назвал себя представителем поколения, которое не знает войны, не помнит, как трудно жили их предки, но должно строить светлое будущее и твердо защищать демократию.

Он предлагает обновить в ЕС партийной систему такими движениями как его «Вперёд, Республика!».

Корреспондент Евроньюс Изабель Маркеш да Силва собирала отклики студентов факультета политических наук Страсбургского университета.

Шарль Тестар речь Макрона назвал речь Макрона предсказуемой:

«Мы могли ожидать от президента Французской Республики признания того, что Европа 2018 года не работает как следует, она устроена не идеально, но её можно улучшить. И молодые французы, унаследовавшие эту европейскую конструкцию, должны мобилизоваться».

Арно де Вибрай готов следовать за главой государства и звать за собой сверстников из других европейских стран:

«Я думаю, у Макрона есть голос, он был нужен ему, чтобы победить во Франции, а теперь он призывает к созиданию в Европе. Мы должны добавить к нему свои голоса».

Эдуар Байхаш жалеет о предстоящем выходе из Евросоюза Великобритании, но считает, что без неё он будет развиваться динамичнее:

«На примере "брексита" мы видим, что поколение, которое больше всего голосует за Европу, - это молодежь. Конечно, привлекательность европейского проекта не очевидна, его нужно его объяснять. Но наш президент бросил в землю какое-то зерно, которое принесет в Европе хорошие плоды для будущих поколений ».

Эммануэль Макрон поторопил молодежь с определением своей политической ориентации, поскольку уже в следущем году пройдут европейские выборы.