Борьба с онкологией: первые успехи иммунотерапии

В борьбе с онкологией появилось новое оружие. Журнал New England Journal of Medicine опубликовал обнадеживающие результаты исследования. Оно показывает, что комбинирование химио- и иммунотерапии помогает в лечении больных раком легких.
Риск летального исхода при сочетании двух методов у пациентов с таким диагнозом вдвое меньше, чем у тех, кто проходит стандартный курс химиотерапии.
"Иммунотерапия способна вылечить от рака легких. Об этом говорит улучшение показателя выживаемости при болезни. Нужно разрешить проблему оплаты стоимости лекарств. И если мы будем следовать индивидуальному подходу, то лечение будет еще более эффективным. С годами, надеюсь, цена за него будет меньше", - комментирует доктор Рой Хербст, заведующий отделением онкологии в Йельском онкологическом Центре (Yale Cancer Center).
Дороговизна такого лечения - стоит оно примерно 13 тысяч долларов в месяц - не единственная ложка дёгтя. Выводы исследования распространяются не на все разновидности рака лёгких. И учёным стоит поторопиться - ежегодно он убивает 1 миллион 700 тысяч человек.