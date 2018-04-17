Мо Фара готовится к марафону

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира на дистанциях 5000 и 10000 м британец Мо Фара готовится покорить заветные 42 км в Лондоне 22 апреля. Ранее Фара уже пробовал себя на этой дистанции: в 2014 году спортсмен установил рекорд Англии на Лондонском марафоне с результатом 2 часа 8 минут и 21 секунда, заняв 8 место.