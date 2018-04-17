Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира на дистанциях 5000 и 10000 м британец Мо Фара готовится покорить заветные 42 км в Лондоне 22 апреля. Ранее Фара уже пробовал себя на этой дистанции: в 2014 году спортсмен установил рекорд Англии на Лондонском марафоне с результатом 2 часа 8 минут и 21 секунда, заняв 8 место.
Мо Фара готовится к марафону
Мо Фара готовится к марафону
"Я думаю, я способен пробежать дистанцию за 2 часа 3 минуты в правильном темпе, но Лондонский марафон - это нечто другое, как вы знаете. У меня будет много достойных конкурентов. Эта гонка будет отличаться от всех", - заявил спортсмен.
Главными соперниками Фары, как ожидается, станут кенийцы Даниэль Ванжиру и Элиуд Кипчоге, а также эфиопец Кенениса Бекеле - все они ранее показывали результаты значительно лучше британца.