Европейская молодежь идет в стажеры

Стажировки готовят молодых к уверенном старту в профессии: все больше европейских стран уделяют организации стажа самое пристальное внимание, привлекая к разработке программ обучения профсоюзы и бизнесменов. Программа "Реальная экономика" приглашает разобраться.

Из стажеров в директоры

В европейских компаниях трудятся 4 миллиона студентов - тех, кто проходит стажировку. До 70% успешно завершивших стаж получают контракт на работу. Неслучайно: компании выгодно предложить должность тому, кто знает рабочее закулисье именно этой фирмы. Высокий показатель трудоустройство молодых стажеров вдохновляет безработных идти той же дорогой - искать место на предприятии, где за небольшое вознаграждение можно постичь азы профессии.

Принимающая сторона тем временем при поддержке европейских и местных властей вырабатывает критерии организации обучения на рабочем месте - с тем, чтобы стажировка действительно стала первым шагом на пути к карьерному росту. Их несколько: так, пришедший в фирму стажер должен иметь письменный контракт; четкие задачи на срок обучения, сформулированные работодателем; поддержку опытных профессионалов. Необходимо активное погружение стажера в решение практических задач, для этого он должен проводить в компании не менее половины отведенного на стаж времени. Также будущий специалист имеет право на предусмотренное законом вознаграждение, социальный пакет и гарантии безопасности на рабочем месте.

Наблюдатели отмечают: для выполнения всех перечисленных требований компаниям в свою очередь нужна поддержка - властей, профсоюзов, общественных организаций.

Датский опыт

Дания - одна из 8 европейских стран, где в отношении стажеров соблюдается две трети перечисленных пунктов (в остальной Европе к пришедшим на стажировку относятся менее серьезно.). Датские педагоги, профессиональные тренеры и консультанты убеждены: именно качественные, хорошо организованные стажировки формируют новое поколение профессионалов.

Хенрик Свенссон, педагог, колледж Technical Education Copenhagen: "Ребята приходят к нам со школьной скамьи и, конечно, мало что понимают в мире профессий. Пройдя стажировку, они возвращаются в школу, завершают учебу, гораздо лучше представляя, куда впоследствии хотят двигаться".

Лоун Фолдер Бертелсен, директор программ профподготовки, Конфедерация датских промышленных групп: "Мы привыкли работать со стажерами, чему немало способствует постоянное общение заинтересованных сторон - профсоюзов, работодателей и педагогов. У нас выстроена система, позволяющая поддерживать контакт. Сообща мы разрабатываем обучающие программы в разных профотраслях ( у нас сегодня 3200 таких программ)".

Клаус Эскесен, консультант по образовательным программам профсоюза 3F: "Мы прикладываем немало усилий, чтобы члены нашего профсоюза не останавливались, повышая квалификацию, приобретая новые знания и навыки на протяжении всей жизни. Мы также прививаем эту привычку юным стажерам. У нас выстроена система, при которой ребята могут учиться и одновременно знакомиться с бизнесом, работая в компаниях. Они делают выводы, корректируя впоследствии вектор своей учебы".

Поговорим с молодыми. Что им дают стажировки?

Кира, студентка: "Мне 25 лет. Последние 3,5 года я изучаю системы визуальной навигации, разрабатываю указатели, знаки, вывески, стикеры. Через два месяца моя учеба в Копенгагене закачивается. Во время стажировки я сотрудничала с компаниями, работающими в сфере визуальной коммуникации. Мы вели там проекты от А до Я. Когда я закончу учебу, думаю стать фрилансером. Мне повезло, я уже работаю, пытаюсь открыть собственную компанию и обзавестись клиентами".

Оливия, студентка: "Мне 23 года. Я уже три месяца прохожу стажировку. Я люблю работать руками, через них передавая свою энергию. Собираюсь стать маляром. Это позволит мне в течение года трудиться в разных местах, на разных объектах. Думаю, эта профессия даст мне хорошие карьерные перспективы, на всю жизнь".

Готовы ли девушки к выходу на рынок труда?

Кира, студентка: "Знаете, многие мне говорили: ты же делаешь обычные вывески, стикеры, чему тут учиться три года? Но на самом деле в этой профессии столько нюансов! И да, приходится многое осваивать. Мне кажется, я набрала достаточно знаний, чтобы начать собственный бизнес".

Оливия, студентка: "Уверена, что работая на объектах в компании, которая взяла меня на стажировку, я наберусь опыта и буду действительно готова к выходу на рынок труда".

На работу с младшей школы

Вот что думает о таком формате подготовки молодых Саадия Захиди, директор программы женщин-лидеров и гендерного равенства Всемирного экономического форума: "О возможности обеспечить населению возможность учиться, повышать квалификацию на протяжении всей жизни, должны думать и профсоюзы, и власти в любой стране мира. Особенно такой посыл важен для молодых. Необходимо установить связь между школой, от начальной до высшей, и реальным сектором, взаимодействовать с профессиональными коучами. Мы провели исследование, посвященное развитию рынка труда, и выяснили: уже в ближайшем будущем требования к цифровой грамотности работников возрастут, от них потребуются боле обширные технические знания и навыки. Эти требования сегодня входят в десятку важнейших - наряду со способностью потенциального работника критически и творчески мыслить, работать в команде, активно воспринимать информацию. Речь идет об общих требованиях для самых разных профессий".

Клаус Эскесен, консультант по образовательным программам профсоюза 3F: "В этом вопросе довольно легко разработать теорию, наметить цели задачи с учетом ситуации на национальном рынке труда. А вот конкретизировать замысел, предложить молодым широкую гамму программ, сложнее. Здесь невозможно двигаться вперед без социальных партнеров без информационного обмена между заинтересованными сторонами. Мы должны держать в голове: вот это важно сегодня, а это мы реализуем с прицелом на 10-20 лет".

Лоун Фолдер Бертелсен, директор программ профподготовки, Конфедерация датских промышленных групп: "Мы также детально расписываем, что о будущей профессии нашим подопечным должна рассказать школа, а что они узнают, придя в офис или на фабрику. Все вовлеченные в процесс стороны легко контактируют, если надо, вносят технологические коррективы. Мы практически все перевели в цифровую плоскость, так что это легко. Мы постоянно совершенствуем наши программы, постоянно".

Довольны ли наши героини, Оливия и Кира, полученными знаниями?

Оливия, студентка: "Думаю, мои наставники научили меня всему необходимому, чтобы радовать заказчиков, клиентов своей работой".

Кира, студентка: "Я научилась работать независимо, вести проект от А до Я , отвечать за результат".

Сегодня многие говорят о том, что молодежь поощряют получать высшее образование, однако после университета ребята не готовы к практической работе. Чем тут может помочь система стажировок?

Клаус Эскесен, консультант по образовательным программам профсоюза 3F: " Внедренная в Дании система раннего погружения в мир профессий очень помогает. Большинство наших подопечных получают работу сразу по окончании учебы именно благодаря грамотно проведенным стажировкам. Они не новички на рынке труда, они уже знакомы с ним благодаря связке между школой и бизнесом".

Лоун Фолдер Бертелсен, директор программ профподготовки, Конфедерация датских промышленных групп: "Для компаний очень важно, когда молодой человек подписывает контракт на 3-4 года. В этом случае он не стажер, он - член команды, коллега".

Клаус Эскесен, консультант по образовательным программам профсоюза 3F: "Наша задача - не ошибиться при подготовке наших обучающих программ, дать ребятам все необходимые навыки, Так, чтобы , чтобы через 5-10 лет они не оказались без работы".