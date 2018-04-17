Евродепутаты призывают к единству в ЕС

Ракетные удары по Сирии, нанесённые на прошлой неделе США, Великобританией и Францией, высветили ограниченную роль, которую играет в этом конфликте Европейский Союз. Об этом заявили депутаты Европарламента, недовольные тем, что подобные решения принимаются без их участия.

«Евросоюз не обладает никаким весом! – заявляет евродепутат Мариза Матиаш. – Эти страны действовали без консультаций с ЕС, значит, лидеры Евросоюза никак не влияют на решения в области мировой политики. ЕС играет важную роль в гуманитарных вопросах, но он должен активно участвовать и в поиске дипломатических решений».

Выступая в Европарламенте, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его действия позволили защитить «честь международного сообщества», но не у всех депутатов его слова встретили понимание.

«Эта интервенция демонстрирует нашу слабость, – отметил евродепутат Ги Верхофстадт. – Ведь её осуществляют Франция и Великобритания, это они запускают ракеты, а не Европейский Союз. Спустя 65 лет после того, как Национальное собрание воспрепятствовало созданию европейского оборонного сообщества, – о чём уже не вспоминают – армии Евросоюза по-прежнему не существует».

Поводом для ударов по Сирии послужили сообщения о возможном применении химоружия в городе Дума. Сейчас здесь находятся эксперты ОЗХО, им предстоит установить достоверность этих сообщений.