Макрон на страже демократии

Эммануэль Макрон попытался заручиться поддержкой Европарламента для своего либерального проекта развития ЕС. Во Франции его реформы натолкнулись на немалое сопротивление. Но в своей речи в Страсбурге 40-летний президент сосредоточился на перспективах строительства лучшей и единой Европы, обеспечения её безопасности перед лицов вызовов, в частности, со стороны России.

«Я принадлежу к поколению, которое не знает войны, которое позволяет себе забыть, как трудно жили предшественники, - сказал Макрон. - Я не хочу принадлежать к поколение сомнамбул, я не хочу быть частью поколения, которое забыло свое прошлое или отказывается видеть муки своего своих современников... Я хочу быть частью поколения, которое решило твердо защищать свою демократию".

Макрон считает, что избрался в президенты Франции, не прибегая к популизму, и поэтому страны, страдающие от этого явления, у него в долгу. Он заявил евродепутатам, что нет простых решений для сложных проблем, но для этих проблем есть общие решения.