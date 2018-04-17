"Турция отдаляется от Евросоюза"

Турция продолжает отдаляться от Евросоюза; Анкара отказывается приводить свое законодательство в соответствие стандартам ЕС. Об этом говорится в спецдокладе Еврокомиссии по Турции, опубликованном во вторник.

"Наше исследование показывает, что Турция продолжает отдаляться от Евросоюза, в частности это касается судебной системы и основных прав человека", - заявил Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Брюссель также упрекает власти Турции в том, что те, в частности, не ведут борьбы с коррупцией, ограничивают своих политических оппонентов и оппозиционные СМИ.

"Я рада видеть, что Еврокомиссия замечает подобные проблемы, но ее члены не делают из этого никаких выводов, а здесь, в Европарламенте наша позиция была гораздо более четкой. Но недопустимо, чтобы между Еврокомиссией, странами ЕС и правительством Эрдогана царил циничный и прагматичный подход, когда целями внешней политики становятся лишь торговля и личные контакты, а права человека и верховенство закона не ставятся во главу угла этих отношений", - заявила депутат Европарламента от Нидерландов Марьете Шааке.

Также камнем преткновения в отношениях Евросоюза с Турцией, по мнению Брюсселя, является не достаточно активная помощь Анкары в борьбе с притоком мигрантов в Европу.