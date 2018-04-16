В Турции судят американского пастора

В Турции начинается суд над американским пастором Эндрю Брансоном из Северной Каролины, которого обвиняют в связях с террористами и шпионаже. Ему грозит до 35 лет тюрьмы. Сам пастор все обвинения отвергает. Вашингтон требует его освобождения.

Брансон вместе с женой был задержан в конце 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и организацией мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в неудавшейся попытке государственного переворота. В прошлом году президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал обменять Брансона на живущего в изгнании Гюлена.

50-летний Брансон в течение 23 лет жил и работал в Турции на побережье Эгейского моря в качестве служителя Евангельской пресвитерианской церкви. В последнее время он служил пастором в церкви Воскресения Христова в Измире.