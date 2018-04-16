Сирийские власти организовали пресс-тур для журналистов в город Дума. Он не включал в себя посещение того самого здания, где по словам спасателей и медиков, которые находились в тот момент в городе, были убиты десятки человек.
Журналистам показали Думу
Журналистам показали Думу
В полевом госпитале, куда предполагаемые жертвы химатаки были доставлены, один из медицинских работников заявил репортерам, что среди поступивших в ту ночь пациентов не было отравленных химическими веществами. В основном, по его словам, это были задыхающиеся от пыли и дыма в результате бомбардировок.
"В прошлую субботу, когда якобы произошла химическая атака, мы принимали пациентов с типичными для пострадавших от авиаударов симптомами, такими как астма и асфиксия. Это вызвано дымом и пылью."
Медики и волонтеры "Белых касок" уже заявили, что подобные заявления, транслирующиеся по государственным каналам Сирии, были сделаны под давлением.
США обвинили Россию в недопуске инспекторов ОЗХО к месту предполагаемой химатаки и заявили, что Москва и Дамаск могли сфальсифицировать улики и доказательства на местах.
Россия обвинения опровергла.