Весенний фестиваль сумо прошёл в Токио

Ежегодный Весенний фестиваль сумо прошёл в японской столице в эти выходные. Тысячи болельщиков и туристов собрались посмотреть на состязания сильнейших спортсменов, несмотря на ряд недавних скандалов, связанных с этой традиционной японской борьбой. В частности, когда несколько дней назад на открытии соревнований по сумо в одном из городов у местного мэра случился инсульт, и он упал прямо на площадке для боёв, к нему не подпустили женщин-медиков. В силу традиции, женщинам запрещено даже касаться площадки, которая считается священной. Многим такой подход представляется анахронизмом. История сумо насчитывает более полутора тысячелетий.