Starbucks обвинили в расизме

Отказ в пользовании туалетной комнатой в филадельфийской кофейне, принадлежащей сети Starbucks, привел к протестам на улицах, к обвинению менеджмента в расизме и к извинению генерального директора за поведение управляющего этой кофейней.

Два афроамериканца ожидали приятеля, правда, они ничего не заказывали, и им в посещении туалета на этом основании отказали. Затем их попросили удалиться, как сообщает Guardian, в ответ на отказ вызвали полицию, а патрульные произвели арест.

Начальник полицейского управления, сам афроамериканец, заявил, что с расизмом эти действия не были связаны никак.

По словам регионального вице-президента Starbucks Камиллы Хаймз, "происшедшее никак не может отражать дух нашего бренда. О случившемся может только сожалеть. Мы постараемся избежать повторения подобного в будущем".

Генеральный директор Starbucks уже заявил, что прибудет сам в Филадельфии, чтобы разобраться на месте.