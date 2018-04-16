Новое падение акций "Русала"

В Гонконге при открытии новой недели торгов акции "Русал" сразу же подешевели на 22, 5 % . Это - самая низкая стоимость этих бумаг с момента начала их размещение в Азии еще 8 лет назад.

Вслед за Гонконгом эстафету приняла Московская биржа, и там акции "Русала" продолжили падение, вначале упав на 23%, позднее курс был скорректирован, поднявшись на почти 3 %.

В общей сложности на российской торговой площадке акции "Русал" подешевели на 41 %.

Наблюдатели говорят о том, что роль сыграли санкции США, введенные в отношении компании, и сообщения о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств в связи с этим.