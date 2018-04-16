Мир
""Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой""
Кончита Вурст
певица
"С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром от осложнений после пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать."
Билл Роджин
менеджер Рональда Ли Эрмея
""Холодная война" вернулась, но прежних механизмов сдерживания эскалации уже нет""
Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН
"Россия запомнит этот день. Россия предпочла защищать чудовище, а не жизни сирийцев"
Никки Хейли
постпред США в ООН
"Мы не можем больше брать на веру итоги расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне"
Сергей Лавров
глава МИД России
""Россия потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой""
Владимир Чижов
Постпред России при ЕС
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"Не могу представить, через что сейчас проходят родители. Я сочувствую всем, кого затронула эта трагедия, в Гумбольдте и за его пределами"
Джастин Трюдо
премьер-министр Канады
""Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада""
Дональд Трамп
Президент США
Ереван вышел на улицы против экс-президента Саргсяна
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Маргрете II исполнилось 78 лет. День рождение монарха торжественно отметили в Копенгагене