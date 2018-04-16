Голливуд скорбит по Милошу Форману

Голливуд скорбит об уходе американского режиссера чешского происхождения Милоша Формана, скончавшегося накануне в возрасте 86 лет. Звезды первой величины посвятили режиссеру посты в соцсетях.

В частности актер Джим Керри признался, что гордится совместной работой с кинорежиссером в фильме "Человек на Луне" и считает этот опыт для него бесценным.

Дэнни Де Вито назвал Формана великолепным.

А двукратный обладатель Оскара режиссер Рон Ховард предложил зрителям пересмотреть один из фильмом Формана в знак памяти о нем.

Кэтрин Зета Джонс написала, что не только кинематограф потерял великого человека, но и мир в целом.

Одним из самых известных фильмов Формана считают киноленту "Пролетая над гнездом кукушки" 1975 года с Джеком Николсоном в главной роли, который был удостоен 5 статуэток Оскара.

Его фильм "Амадей" о жизни Моцарта получил в общей сложности 40 наград, 8 из которых - оскароносные.

Картина "Народ против Ларри Флинта" 1996 года, посвященная создателю журнала Playboy, не получила Оскара, хотя и номинировалась, но была оценена другими наградами, в частности она получила премии "Золотой глобус" и "Золотой медведь" на Берлинском кинофестивале.

"Я просто люблю рассказывать истории, с детства я всегда был очарован людьми, которые могли не отпускать внимание слушателей во время рассказа. Я мечтал обладать подобным талантом, и где как ни в кино стоит попробовать применить его", - говорил Милош Форман.

Милош Форман начал свою карьеру в 50-х годах прошлого века в бывшей Чехословакии. После подавления движения "Пражской весны" 1968 года режиссер, находившийся в то время в США, решил не возвращаться на родину. Именно там его ожидал успех.