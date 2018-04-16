Умер актёр Рональд Ли Эрмей

На 74-м году жизни скончался американский актер Рональд Ли Эрмей. «С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром (15 апреля) от осложнений после пневмонии​​​. Нам всем будет сильно его не хватать», - написала в "Твиттере" актёра его менеджер.