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США

Умер актёр Рональд Ли Эрмей

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Умер актёр Рональд Ли Эрмей

Рональд Ли Эмрей в марте 2003 года, Голливуд
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REUTERS
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На 74-м году жизни скончался американский актер Рональд Ли Эрмей. «С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром (15 апреля) от осложнений после пневмонии​​​. Нам всем будет сильно его не хватать», - написала в "Твиттере" актёра его менеджер.

Точка зрения

С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром от осложнений после пневмонии​​​. Нам всем будет сильно его не хватать.

Билл Роджин менеджер Рональда Ли Эрмея

В прошлом он был американским пехотинецем и участником Вьетнамской войны. Позже Ли Эрмей начал карьеру актёра и сыграл в фильмах Фрэнсиса Копполы и Стэнли Кубрика. Именно "Цельнометаллическая оболчка" Кубрика принесла актёру мировую известность. Там Эрмею досталась роль Хартмана. Картинка позже получит "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.