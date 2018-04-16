На 74-м году жизни скончался американский актер Рональд Ли Эрмей. «С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром (15 апреля) от осложнений после пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать», - написала в "Твиттере" актёра его менеджер.
Умер актёр Рональд Ли Эрмей
Умер актёр Рональд Ли Эрмей
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С глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром от осложнений после пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать.менеджер Рональда Ли Эрмея
В прошлом он был американским пехотинецем и участником Вьетнамской войны. Позже Ли Эрмей начал карьеру актёра и сыграл в фильмах Фрэнсиса Копполы и Стэнли Кубрика. Именно "Цельнометаллическая оболчка" Кубрика принесла актёру мировую известность. Там Эрмею досталась роль Хартмана. Картинка позже получит "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.