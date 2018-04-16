Певица из Австрии победила на песенном конкурсе в 2014 году с песней Rise Like A Phoenix. Образ дрэг-квин (мужчины, переодевшегося женщиной) принёс артисту мировую славу. Настоящее имя австрийца - Томас Нойвирт.
Кончита Вурст рассказала о ВИЧ-положительном статусе
Кончита Вурст рассказала о ВИЧ-положительном статусе
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"Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой"певица
О своем ВИЧ-позитивном статусе Кончита Вурст сообщила в своем аккаунте "Инстаграм".
"Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой", - написала певица. Она отметила, что получает необходимое лечение на протяжении многих лет, а антиретровирусная терапия полностью подавила вирус, который больше не определяется в крови и не может передаваться другому человеку.
29-летняя звезда призналась, что на этот поступок она решилась после шантажа бывшего молодого человека, который угрожал "обнародовать информацию".
Певица написала, что в будущем надеется выступить "против стигматизации людей, которые заразились ВИЧ из-за своего поведения или были заражены не по своей вине".