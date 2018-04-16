Срочная новость

Срочная новость

мир

Кончита Вурст рассказала о ВИЧ-положительном статусе

Сейчас воспроизводится:

Кончита Вурст рассказала о ВИЧ-положительном статусе

Кончита Вурст на Берлинском кинофестивале в 2017 году
© Copyright :
REUTERS/Stefanie Loos
Размер текста Aa Aa

Певица из Австрии победила на песенном конкурсе в 2014 году с песней Rise Like A Phoenix. Образ дрэг-квин (мужчины, переодевшегося женщиной) принёс артисту мировую славу. Настоящее имя австрийца - Томас Нойвирт.

Точка зрения

"Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой"

Кончита Вурст певица

О своем ВИЧ-позитивном статусе Кончита Вурст сообщила в своем аккаунте "Инстаграм".

heute ist der tag gekommen, mich für den rest meines lebens von einem damoklesschwert zu befreien: ich bin seit vielen jahren hiv-positiv. das ist für die öffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein ex-freund droht mir, mit dieser privaten information an die öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in zukunft niemandem das recht, mir angst zu machen und mein leben derart zu beeinflussen. seit ich die diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer behandlung, und seit vielen jahren unterbrechungsfrei unter der nachweisgrenze, damit also nicht in der lage, den virus weiter zu geben. ich wollte aus mehreren gründen bisher nicht damit an die öffentlichkeit gehen, nur zwei davon will ich hier nennen: der wichtigste war mir meine familie, die seit dem ersten tag bescheid weiss und mich bedingungslos unterstützt hat. ihnen hätte ich die aufmerksamkeit für den hiv-status ihres sohnes, enkels und bruders gerne erspart. genauso wissen meine freunde seit geraumer zeit bescheid und gehen in einer unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem betroffenen wünschen würde. zweitens ist es eine information, die meiner meinung nach hauptsächlich für diejenigen menschen von relevanz ist, mit denen sexueller kontakt infrage kommt. coming out ist besser als von dritten geoutet zu werden. ich hoffe, mut zu machen und einen weiteren schritt zu setzen gegen die stigmatisierung von menschen, die sich durch ihr eigenes verhalten oder aber unverschuldet mit hiv infiziert haben. an meine fans: die information über meinen hiv-status mag neu für euch sein – mein status ist es nicht! es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. danke für eure unterstützung!

Une publication partagée par conchita (@conchitawurst) le

"Лучше рассказать самой, чем если это сделает кто-то другой", - написала певица. Она отметила, что получает необходимое лечение на протяжении многих лет, а антиретровирусная терапия полностью подавила вирус, который больше не определяется в крови и не может передаваться другому человеку.

29-летняя звезда призналась, что на этот поступок она решилась после шантажа бывшего молодого человека, который угрожал "обнародовать информацию".

Певица написала, что в будущем надеется выступить "против стигматизации людей, которые заразились ВИЧ из-за своего поведения или были заражены не по своей вине".