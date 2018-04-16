Роскомнадзор "закрывает" Telegram

Блокировка «Телеграма» становится реальностью. Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к популярному интернет-мессенджеру в России. Соответствующие уведомления направлены операторам связи, — рассказали в ведомстве.
Блокировку ресурса ещё в пятницу санкционировал Таганский суд Москвы. Основанием стал отказ администрации «Телеграма» передать ФСБ данные для расшифровки сообщений.
Создатель проекта Павел Дуров объяснял, что раскрыть ключи для декодирования информации невозможно технически. Требование ФСБ он расценивает как нарушение конституционного права на тайну переписки. Дуров рекомендовал использовать средства обхода блокировок и обещал встроить такие функции в «Телеграм».
Тем временем, российские ведомства закрывают свои официальные каналы в «Телеграме». Кремль заявил о переносе регулярных электронных пресс-конференций пресс-секретаря Дмитрия Пескова в ICQ.