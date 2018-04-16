Первая ракетка мира испанский теннист Рафаэль Надаль возвращается на корт после полученной на Открытом чемпионате Австралии травмы в январе этого года. На этот раз он попытается защитить титул чемпиона на турнире в Монте-Карло. С которым, по словам самого Надаля, у него своя любовная история.

"Каждый год я приезжаю в Монте-Карло с тем же удовольствием и мотивацией выложиться по максимуму и показать лучшие для себя результаты. Особенно учитывая тот факт, что в этом году я не смог завершить ни один турнир и очень надеюсь, что соревнования в Монте-Карло станут первыми", - заявил испанский теннисист.

Надаль выигрывал этот турнир десять раз. Он является единственным в истории теннисистом, кому удалось выиграть один и тот же турнир восемь раз подряд.

Первым соперником Надаля в Монте-Карло станет победитель встречи в первом круге между словенцем Аляжем Бедене и боснийцем Мирзой Башичем.