NBA: Индиана одержала верх над Кливлендом

Неожиданным поражением на своей площадке обернулся для «Кливленд Кавальерс» первый матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Индиана Пэйсерс» с первой же четверти добилась преимущества в 19 очков. Хозяева в течение половины игры понемногу сокращали разрыв, но спасти ситуацию им оказалось не по силам.

80:98 - таков счёт встречи. Самым результативным игроком стал Виктор Оладипо, он принёс «Пейсерс» 32 очка. Этот факт называют особенно болезненным для «Кливленда» после комментариев владельца клуба Гильберта Дэна, который в прошлом году назвал приобретение Оладипо «не лучшим» решением.

Форвард хозяев Леброн Джеймс, которого трижды признавали самым ценным игроком финала NBA, оформил трипл-дабл, заработав 24 очка.

Следующая встреча «Кавальерс» и «Пэйсерс» пройдёт на той же площадке в среду.