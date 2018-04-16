ОБСЕ призывает расследовать гибель уральского журналиста

ОБСЕ призывает тщательно расследовать обстоятельства гибели в Екатеринбурге журналиста информагентства «Новый день» Максима Бородина. Он скончался после падения с балкона пятого этажа. В полиции говорят, что дверь квартиры была заперта изнутри. В Следственном комитете сообщили о проведении проверки.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывает провести «быстрое и тщательное расследование». Европейские издания обращают внимание на то, что Бородин писал, помимо прочего, о гибели российских наёмников в Сирии, и связывают его гибель с профессиональной деятельностью. В РИА «Новый день» допускают возможность убийства. У погибшего не было поводов для суицида, — говорят в редакции.

Другие знакомые и коллеги Бородина критикуют криминальную версию. Политолог Федор Крашенинников считает, что мотива для убийства Бородина не было: «Про ЧВК Вагнера много кто писал — почему же крайним оказался журналист провинциального СМИ?»

О личных проблемах Максима Бородина, которые предшествовали его гибели, написал бывший глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

В РИА «Новый день» пишут, что хотят разобраться в ситуации, и обещают сообщить, как только появятся свидетельства в пользу криминальной версии. Прощание с Максимом Бородиным назначено на среду, 18 апреля.