Связи между Турцией и Россией слишком прочны, и разногласия по сирийскому вопросу не смогут их разрушить. Такое заявление в понедельник сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО.
Чавушоглу с Макроном не согласен
Чавушоглу с Макроном не согласен
Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что сирийская операция Великобритании, Франции и США есть чёткий сигнал, адресованный Дамаску и его союзникам - Москве и Тегерану.
"Удары способствовали ослаблению потенциала сирийского режима в вопросах использования химического оружия. Это средство сдерживания и чёткий сигнал, который демонстрирует, как международное сообщество реагирует на применение химоружия и стоит на защите его запрета", - сказал он.
На просьбу журналиста прокомментировать заявление французского лидера Эммануэля Макрона о разладе в русско-турецких отношениях, глава МИД Турции отреагировал словами: "К сожалению, многие наши европейские друзья предпочитают действовать, исходя из популистских принципов, не принимая всерьёз происходящее. Многие страны выразили несогласие со словами президента Макрона. Мы ожидаем от него заявлений,которые будут соответствовать статусу "президента".
Накануне в интервью французскому телевидению Эммануэль Макрон заявил, что ракетные удары по правительственным сирийским объектам, которые Реджеп Тайим Эрдоган нашел правильными, а Владимир Путин назвал актом агрессии, "разделили Москву и Анкару".