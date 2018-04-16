Подлодка "Сан Хуан": вопросы без ответа

Пять месяцев безрезультатных поисков; ни дня без слез; ни ответов на вопросы родственников о судьбах 44 членов экипажа аргентинской подводной лодки "Сан Хуан". 15 ноября, следуя по пути из порта Ушуая, субмарина вышла на связь в последний раз. Она затерялась в водах Южной Атлантики приблизительно в 430 километрах от берега.
Возобновить поисковую операцию, прекращённую спустя две недели после исчезновения, требуют члены семей пропавших. В их числе - сестра Элианы Кравчик - первой в стране женщины в звании офицера-подводника и единственной женщины на борту "Сан-Хуана".
"Мы должны уважать историю страны и правительство. Но оно должно уважать и нас. Мы просим заключить контракт с частной фирмой, которая имеет соответствующую технику для поиска, чтобы узнать, наконец, правду - правду о том, что на самом деле произошло", - говорит она.
Несмотря на то, что капитан во время последнего сеанса связи сообщал о коротком замыкании, правительство настаивает: субмарина была в исправном состоянии. До сих пор неясно, был ли взрыв на борту подлодки или в районе её нахождения.
Люди надеются, что власти выполнят обещание и прольют свет на обстоятельства трагедии. Увы, для некоторых из родственников будет уже поздно: брат Элианы Кравчик, скончался спустя два месяца после ее исчезновения.