Подлодка "Сан Хуан": вопросы без ответа

Пять месяцев безрезультатных поисков; ни дня без слез; ни ответов на вопросы родственников о судьбах 44 членов экипажа аргентинской подводной лодки "Сан Хуан". 15 ноября, следуя по пути из порта Ушуая, субмарина вышла на связь в последний раз. Она затерялась в водах Южной Атлантики приблизительно в 430 километрах от берега.

Возобновить поисковую операцию, прекращённую спустя две недели после исчезновения, требуют члены семей пропавших. В их числе - сестра Элианы Кравчик - первой в стране женщины в звании офицера-подводника и единственной женщины на борту "Сан-Хуана".