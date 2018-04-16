Тереза Мэй выступила в парламенте

Британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением для парламентариев в связи с ракетными ударами, которые на прошлой неделе были нанесены по Сирии войсками коалиции в составе США, Великобритании и Франции. Поводом для удара послужили сообщения о применении в Сирии химического оружия.

По словам Мэй, при принятии решения она руководствовалась национальными интересами своей страны: «Позвольте мне высказаться с предельной ясностью: мы действовали так, поскольку это соответствовало нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвращение дальнейшего использования химического оружия в Сирии, а также поддержка и защита глобального консенсуса в плане недопущения использования такого оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия становилось чем-то обыденным ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо ещё. Так что мы пошли на эти действия не по просьбе президента Трампа. Мы сделали это, потому что посчитали это правильным, и мы не одиноки».

Принимая решение о ракетном ударе, Тереза Мэй не стала запрашивать одобрения депутатов, чем вызвала у многих из них недовольство. В частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о необходимости принятия специального закона о военных действиях, который запрещал бы правительству принимать подобные решения без консультаций с парламентом.