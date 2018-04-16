День рождения датской королевы
Дания отметила 78-летие Маргреты II. По традиции в королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене было организовано торжественное поздравление царствующей особы. После шествия Королевской гвардии Её Величество лично вышла поприветствовать собравшихся на дворцовой площади. Вместе с ней появились её дети и внуки.
Маргрете царствует уже 46 лет. Она считается старшим представителем рода Гольштейн-Готторп-Романовых. Королева Дании неоднократно подчёркивала важность её связей с Россией. Примечательно, что она стала первой представительницей королевских семей Европы, которая посетила Советский Союз.