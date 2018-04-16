Эммануэль Макрон: "Силовая акция в Сирии была обоснована"

Эммануэль Макрон в интервью, в котором он подводил итоги первого года своего президентства, сообщил, что доволен результатом силовой операции в Сирии, в которой участвовали французские фрегаты и "рафали".

"Мы поразили те цели, которые хотели поразить", - завил президент Франции.

"Исходя из того, что сообщают российские и сирийские власти, человеческих жертв не было. Именно этого мы и добивались. Мы произвели удары по целям, которые были связаны с производством и разработкой химоружия. Распространение химоружия - нарушение международных конвенций, тем более, использование химоружия . Кроме того, никакого побочного ущерба России нанесено не было", - подчеркнул президент Франции.

Французский лидер добавил, что ему удалось убедить президента Трампа в том, чтобы оставить воинский контингент в Сирии, и в том, чтобы наносимые ударов были бы ограничены.

"Еще 10 дней назад президент Трамп говорил, что "у США имеется желание все меньше и меньше в военном смысле принимать участие в сирийском кризисе" . Мы его убедили, что американское военное присутствие там необходимо, мы также призвали его к тому, чтобы выбор целей для нанесения ударов был бы ограничен местами, где химоружие разрабатывается и производится, а то из его твитов выходило, что силовая акция будет носить тотальный характер", - добавил Эммануэль Макрон.

После этого Белый Дом выпустил коммюнике, в котором говорится, что Дональд Трамп все-таки намерен войска из Сирии вывести как можно быстрее.